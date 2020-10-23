Manisa FK şaşırttı

2. Lig Beyaz Grup'ta sezona muhteşem başlangıç yapan Manisa Futbol Kulübü, Ergene Velimeşe karşısında aldığı skorla herkesi şaşırttı. 5'te 5 yapıp şampiyonluk yolunda rakiplerinin korkulu rüyası olan, attığı 22 golle profesyonel liglerin en golcü takımı olan ve liderliğe kurulan siyah-beyazlılar, bu kez rakip filelere 1 gol atabildi, galibiyeti kaçırıp kahretti.

'DERS ÇIKARTMALIYIZ'

Galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten teknik direktör Serkan Özbalta, "Kaybettiğimiz 2 önemli puan var. Bu gibi maçların yarın sana ne getireceğini hiç bilemezsin. Oyuncularım aslanlar gibi mücadele etti. Tabi bu şekilde bir oyunla karşılaşacağımızı biliyorduk ama bu kadar olacağını bazen tahmin edemiyorsunuz. Tabi ki Manisa FK'nın bir gücü var, oyuncularının bir kalitesi var. Rakip takım sana kalesini açacak diye bir şey yok ama futbol adına, onların adına biraz üzüldüm. 1 puan onlara ne katar bilemiyorum. Rakip takımın neler yapacağından ziyade bizim sahada neler yapacağımızı konuşmamız gerekiyor. Oyuncularımdan her anlamda memnunum. İstikrar çok önemli. Maçtan gerekli dersleri çıkartacağız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK