Sivasspor’un gücü yetmedi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sivasspor, nefes kesen maçta deplasmanda Villarreal'e mağlup oldu. 5-3. 13. dakikada Chukwueze'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu Take Kubo filelere gönderdi: 1-0. 20'de Kubo'nun ara pasında topla buluşan Bacca'nın ceza sahasına girer girmez şutunda top ağlarla buluştu: 2-0. 33'te Yatabare'nin savunmanın arkasına attığı topla buluşan Kayode, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. 35'te Robin Yalçın ceza sahası içinde Bacca'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 36'da penaltı atışını kullanan Bacca'nın şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi. 43'te Robin Yalçın'ın ortasında Yatabare kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

ALCACER FARK YARATTI

57'de köşe vuruşunda Kubo ortaladı, Foyth topu filelere yolladı: 3-2. 64'te kazanılan serbest vuruşta direkt kaleye vuran Gradel, müthiş bir gol attı: 3-3. 74'te Chukwueze araya şık bıraktı. Alcacer, topu ağlara yolladı: 4-3. 78'de Foyth'un uzun pasında Alcacer karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla skoru belirleyen golü attı: 5-3.



ÇALIMBAY'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımına konuk olan Demir Grup Sivasspor, son lig maçına göre ilk 11'inde 3 futbolcusunu değiştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor'a kaşı deplasmanda 3-1 kazandıkları son lig maçına nazaran defansta Ziya Erdal'ın yerine Robin ve Goiano'nun yerine de Uğur Çiftçi'ye şans verdi. Sivasspor'da sakat olan Erdoğan Yeşilyurt'un yerine ise Kayode ilk 11'de yer aldı. Ev sahibi Villarreal takımı ise son maçına göre 8 futbolcusunu değiştirdi.