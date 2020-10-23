Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri bugün Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimini TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son kazananı Trabzonspor'un eski kaptanlarından Hamdi Aslan tarafından gerçekleştirildi. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 2. eleme turunu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük mücadele edecek. TFF 1. Lig'den 18, Misli.com 2. Lig'den ise 39 kulüp bu turda yer alacak.



Tek maç eleme sistemine göre yapılacak 3. eleme turu müsabakaları 3, 4 ve 5 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak.





Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:



Bodrumspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü

Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor

Adana Demirspor - Alanya Kestelspor

MKE Ankaragücü - Kocaelispor

Yılport Samsunspor - Muğlaspor

Ankaraspor - Pazarspor

Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor

Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor

İnegölspor - Sultanbeyli Belediyespor

İstanbulspor - Elazığspor

Altınordu - Fethiyespor

Kahramanmaraşspor - Somaspor

Beypiliç Boluspor - Hacettepespor

Sancaktepe Futbol Kulübü - Serik Belediyespor

Tarsus İdman Yurdu - İçel İdman Yurdu

Zonguldak Kömürspor - Darıca Gençlerbirliği

Afjet Afyonspor - Kardemir Karabükspor

Altay - Karatay Termal 1922 Konyaspor

Uşakspor - Şile Yıldızspor

Atakaş Hatayspor - Şanlıurfaspor

Sakaryaspor - Diyarbekirspor

Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor

Kırşehir Belediyespor - Yozgatspor 1959

Çorum Futbol Kulübü - Eyüpspor

RH Bandırmaspor - Belediye Derincespor

Eskişehirspor - Cizrespor

GMG Kastamonuspor - Amed Sportif Faaliyetler

Balıkesirspor - Esenler Erokspor

BB Erzurumspor - Karbel Karaköprü Belediyespor

Ankara Demirspor- Mamak Futbol Kulübü

Ergene Velimeşespor - Karacabey Belediyespor

Sarıyer - Turgutluspor

Giresunspor - Tekirdağspor

Ankara Keçiörengücü - Büyükçekmece Tepecikspor

HES Kablo Kayserispor - Yomraspor

Vanspor - Sivas Belediyespor

Menemenspor - Anagold 24 Erzincanspor

Tuzlaspor - Bayburt İl Özel İdare

Ümraniyespor - Krıklarelispor

Bursaspor- Karşıyaka

Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor

Pendikspor - Düzcespor

Hekimoğlu Trabzon - 52 Orduspor