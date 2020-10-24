Kupada heyecan sürecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri dün Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimini TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son kazananı Trabzonspor'un eski kaptanlarından Hamdi Aslan tarafından gerçekleştirildi.



SÜPER LİG'DEN 6 EKİP ELEMEDE

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 2. eleme turunu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük mücadele edecek.

86 TAKIM MÜCADELE EDECEK

TFF 1. Lig'den 18, Misli.com 2. Lig'den ise 39 kulüp olmak üzere toplam 86 takım bu turda yer alacak. Turu geçen Ege ekiplerinden Karşıyaka'nın TFF 1. Lig temsilcilerinden Bursaspor ile eşleşmesi dikkat çekerken Altay'a ise 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Karatay Termal 1922 Konyaspor çıktı.