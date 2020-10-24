  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Şölen yine A Spor’da

Şölen yine A Spor’da

Şölen yine A Spor’da
Giriş Tarihi: 24.10.2020

ZİRAAT Türkiye Kupası'ndaki tek maç eleme sistemine göre yapılacak 3. eleme turu müsabakaları 3, 4 ve 5 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak ve heyecan her zaman olduğu gibi A Spor'dan ekranlara gelecek. Bu turdan kupaya dahil olan Süper Lig ekipleri Yeni Malatya-Artvin Hopaspor ile, HES Kablo Kayserispor Yomraspor ile, Ankaragücü Kocaelispor ile, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Karbel Karaköprü Belediyespor ile, Atakaş Hatayspor Şanlıurfaspor ile, Fatih Karagümrük de Nevşehir Belediyespor ile eşleşti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şölen yine A Spor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA