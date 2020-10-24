Şölen yine A Spor’da

ZİRAAT Türkiye Kupası'ndaki tek maç eleme sistemine göre yapılacak 3. eleme turu müsabakaları 3, 4 ve 5 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak ve heyecan her zaman olduğu gibi A Spor'dan ekranlara gelecek. Bu turdan kupaya dahil olan Süper Lig ekipleri Yeni Malatya-Artvin Hopaspor ile, HES Kablo Kayserispor Yomraspor ile, Ankaragücü Kocaelispor ile, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Karbel Karaköprü Belediyespor ile, Atakaş Hatayspor Şanlıurfaspor ile, Fatih Karagümrük de Nevşehir Belediyespor ile eşleşti.