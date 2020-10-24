ZİRAAT Türkiye Kupası'ndaki tek maç eleme sistemine göre yapılacak 3. eleme turu müsabakaları 3, 4 ve 5 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak ve heyecan her zaman olduğu gibi A Spor'dan ekranlara gelecek. Bu turdan kupaya dahil olan Süper Lig ekipleri Yeni Malatya-Artvin Hopaspor ile, HES Kablo Kayserispor Yomraspor ile, Ankaragücü Kocaelispor ile, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Karbel Karaköprü Belediyespor ile, Atakaş Hatayspor Şanlıurfaspor ile, Fatih Karagümrük de Nevşehir Belediyespor ile eşleşti.
Şölen yine A Spor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.