Yusuf Yazıcı tarihe geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, Sparta Prag'ı deplasmanda 4-1 mağlup ederken 3 puanı getiren isim ise 3 gol birden atarak yıldızlaşan Yusuf Yazıcı oldu. Genç futbolcu Arda Turan'ın Barcelona forması ile Borussia Mönchenladbach maçında yaptığı hat-trickin ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında bir maçta 3 gol atma başarısı gösteren ikinci Türk futbolcu oldu. Yusuf Yazıcı, bu performansıyla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu olurken 11'e de seçildi.

YILDIZ İSİM MANŞETLERE ÇIKTI

Fransa'nın en tirajlı ve saygın gazetelerinden L'Equipe'in internet sitesi Yusuf Yazıcı'nın performansına dikkat çektiği haberin detayında, "Lille'in deplasmanda kazandığı maçın mimarı Yusuf Yazıcı oldu" ifadelerini kullandı. France Football da Yusuf Yazıcı'nın 3 golle yıldızlaştığı maçta milli futbolcuya övgüler yağdırdı. Haberin detayında, "Lille, Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı maçta rahat kazandı." ifadesi yer aldı. Footmercato ise Yusuf Yazıcı'nın gol sevincinin yer aldığı fotoğrafı kullanarak, "Yusuf Yazıcı ve Lille, Sparta Prag'ı dövdü" başlığını attı.