Haberler Spor Fenerbahçe-Trabzonspor I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

25.10.2020, 17:58 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020,18:56