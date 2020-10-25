Manisa Futbol ‘Demir’ bükecek

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 28 Ekim Çarşamba Günü deplasmanda Ankara Demirspor ile saat 14.00'te karşılaşacak olan Manisa FK, bugün gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Manisa FK, ligin ilk 6 haftasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonrası topladığı 16 puanla 2. Lig Beyaz Grup'ta lider durumda bulunurken Ankara Demirspor ise 10 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor.