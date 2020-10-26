Akhisar Timsah önünde

TFF 1. Lig'de geçen hafta 2-0 öne geçtiği maçta İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Akhisarspor bugün son olarak Menemenspor'a kaybeden Bursaspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Maç TRT Spor ve beIN Max 1'den ekranlara gelecek.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Cem Kavçak, "Kazanmak istiyoruz. İstanbul'u elimizden kaçırdık. Bursaspor'a karşı dikkatli olacağız. Rakibimiz de çıkış arıyor, çekişmeli bir karşılaşma bizi bekliyor" dedi.



SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR

AKHİSARSPOR bugün sahasında konuk edeceği Bursaspor'a karşı oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Bursaspor'a karşı son galibiyetini 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 1-0'la elde eden Akhisarspor 4 müsabakayı kaybedip 1'inde ise berabere kaldı. Akigo Süper Lig'de küme düştüğü 2018-19 sezonunda Bursaspor'a 4-2 yenilmişti. Bursa'daki randevu ise golsüz bitti. Geçen sezon kozlarını paylaşan iki takımın maçlarında Akhisar, yeşil-beyazlılara dış sahada 2-1, iç sahada ise 1-0 kaybetti.