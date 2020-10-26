Akhisarspor - Bursaspor I CANLI ANLATIM

Spor Toto Akhisar Stadı'ında oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde bir galibiyeti bulunan ve geçen hafta deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Akhisarspor'un 6 puanı bulunuyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve 6. haftada Menemenspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor ise haftaya 7 puanla girdi.