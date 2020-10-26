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Haberler Spor Akhisarspor - Bursaspor I CANLI ANLATIM

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1. Lig'in 7. haftasında , bugün 'u ağırlayacak. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Akhisarspor - Bursaspor I CANLI ANLATIM

26.10.2020, 18:39

Spor Toto Akhisar Stadı'ında oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde bir galibiyeti bulunan ve geçen hafta deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Akhisarspor'un 6 puanı bulunuyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve 6. haftada Menemenspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor ise haftaya 7 puanla girdi.

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