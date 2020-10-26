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Haberler Spor El Clasico’da hakem kararları manşetlerde

El Clasico’da hakem kararları manşetlerde

El Clasico’da hakem kararları manşetlerde
Giriş Tarihi: 26.10.2020

EL Clasico'da Real Madrid'in deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Barcelona'yı 3-1 ile geçmesi sonrası Katalan basını, hakem Juan Martinez Munuera'nın kararlarını öne çıkardı. En sert başlık Katalonya merkezli Sport'tan geldi. Katalan gazetesi, hakem kararlarına dikkat çekerek El Clasico'ya yönelik 'Klasik bir hırsızlık' başlığını kullanırken Barcelona'nın hakimiyetindeki bir oyuncunun hakem Juan Martinez Munuera tarafından bozulduğunu ve galibiyetin hakem eliyle Real Madrid'e verildiğini belirtti. Katalan merkezli Mundo Deportivo Ronald Koeman'ın hakeme sert tepkisini öne çıkararak, 'Koeman çıldırdı' anlamında bir başlık kullanırken Sport kadar olmasa da VAR kararlarını sert eleştirdi ve bunları da Koeman'ın yorumları doğrultusunda okuyuculara aktardı.

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