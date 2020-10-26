Manchester United'lı Pogba'dan Macron'a tepki

İngiliz The Sun gazetesi, Premier Lig ekiplerinden Manchester United oyuncusu Paul Pogba'nın milli takım kariyerinin sonlandırdığını yazdı.

Haberde Pogba'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron'un ülkede yaşanan terör olaylarıyla ilgili İslam dini ve Müslümanları suçlaması nedeniyle Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı öne sürüldü.

Ortadoğu basınında yer alan haberlere göre, Pogba, Macron'un bu tutumu sonrasında ülkesindeki Müslümanlara destek için bu yönde bir adım attı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.