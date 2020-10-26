Pınar KSK doludizgin

ING Basketbol Süper Ligi'ne kulüp mali denetim ve lisans talimatına tam olarak uymadığı gerekçesiyle basketbol federasyonu tarafından 1 puanı silinerek başlayan Pınar Karşıyaka, fırtına gibi esmeye başladı. Evinde Darüşşafaka Tekfen'i 89-78 yenen İzmir ekibi, 3'te 3 yapmanın sevincini yaşıyor. Çıkışlarının süreceğini belirten antrenör Ufuk Sarıca, "İyi bir hava yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz belli. Sezon sonu hedeflerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız" diye konuştu.

TAKIMIMI KUTLUYORUM

Darüşşafaka Tekfen maçının sert ve tempolu geçtiğini ifade eden Ufuk Sarıca şöyle konuştu: "Maçın içinde tüm oyunu kontrol etmemize rağmen hem rakibimizin enerjisinden hem de zaman zaman yaptığımız hatalardan dolayı maç yakın geçti. Özellikle tempolu oynadığımız dönemde yüksek skorlar bulabilirdik. Çok değerli bir galibiyet aldık. Bundan dolayı tüm ekibimi kutluyorum. Önümüzdeki hafta Basketbol Şampiyonlar Ligi başlayacak. En iyi şekilde hazırlanacağız."



ÖP BABANIN ELİNİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde önceki gün oynanan Pınar Karşıyaka- Darüşşafaka Tekfen maçında baba-oğul olan Ufuk Sarıca ile Efecan Sarıca rakip olarak karşı karşıya geldi. Ufuk Sarıca maçtan sonra sosyal medya hesabından oğlu Efe ile maç öncesi çekildiği fotoğrafını, "Gurur duydum seninle aynı sahada olmaktan. Yolun açık olsun babam" yorumunu yazarak paylaştı. Efe Sarıca da "Değişik bir duygu" ifadeleriyle babasına rakip olduğu maçtaki kareleri paylaştı. İkilinin paylaşımları binlerce beğeni aldı. Karşılaşma öncesi birbirlerine sarılan ve başarılar dileyen baba oğul renkli görüntüler oluşturdu.