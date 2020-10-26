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Sultanlar evinde harika

Misli.com ’nde mücadele eden Aydın BŞB sahasında oynadığı 6 karşılaşmadan 5’ini kazandı.

Sultanlar evinde harika
Giriş Tarihi: 26.10.2020

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3 maçlık mağlubiyet serisini evinde PTT Spor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç sahadaki başarılı performansı ile Play-Off yarışına tutundu. bu sezon gurbette oynadığı 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen mavi-beyazlılar, iç sahada oynadığı 6 maçta ise 5 galibiyet elde etti, sadece 1 kez parkeden boynu bükük ayrıldı. Sahasında Galatasaray'ı 3-2, İlbank'ı 3-0, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0, Beşiktaş'ı 3-0 ve PTT'yi 3-1 yenen Aydın'ın Sultanları, Eczacıbaşı Vitra'ya 3-1 mağlup oldu. Aydın BŞB, deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece Yeşilyurt'u 3-2'lik skorla yenebildi.

İHSAN KARATAŞ

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