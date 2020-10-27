Aydın BŞB seri peşinde

Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından evinde PTT'yi 3-1 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'la karşılaşacak. Çanakkale Çan Şehit H.İbrahim Eriç Spor Salonu'nda oynanacak 12. hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi alan Aydın'ın Sultanları, 3 galibiyeti bulunan rakibini yenerek ikide iki yapmayı hedefliyor.

"SERİ YAKALAYACAĞIZ"

Başantrenörü Alper Hamurcu, "Çan Gençlik Kale Spor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi. Aydın BŞB, bu maçın ardından Karayolları, Sarıyer Belediyespor (D) ve Türk Hava Yolları (D) karşılaşarak ilk yarıyı tamamlayacak.



ARKAS SPOR FİLEDE YÜKSELİŞE GEÇTİ

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden İzmir ekibi Arkas Spor seriye taktı. Ligde Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgi sonrası yükselişe geçen mavibeyazlılar, üst üste Tokat Bld, İstanbul BŞB ve son hafta evinde Spor Toto'yu aynı skorlarla 3-1 yenerek ligde 3. sıraya kadar çıktı. 10 hafta sonunda 8 galibiyet elde eden ve sadece iki yenilgi alan Arkas Spor, Fenerbahçe ve Halkbank'ın ardından zirve takibini sürdürdü.