ŞAMPİYONLAR Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, yarın Fransız devi PSG ile evinde oynayacağı maça odaklandı. İstanbul ekibi güçlü rakibi karşısında sürprize imza atmayı hedeflerken teknik direktör Okan Buruk'un bugün sahaya çıkacak 11'i belirlemesi bekleniyor. Gruptaki ilk maçlarda Başakşehir deplasmanda Leipzig'e 2-0 kaybederken; PSG'de kendi evinde İngiliz ekibi M.United'a 2-1 yenilmişti.
Başakşehir’de PSG telaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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