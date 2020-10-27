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Denizlispor aynı kadroyla

Y.Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Gençlerbirliği maçını kazanan kadroyu bozmadı.

Denizlispor aynı kadroyla
Giriş Tarihi: 27.10.2020

Teknik Direktör Robert Prosinecki, 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini bozmadı ve bu sezon ilk kez aynı 11'i sahaya sürdü. Denizlispor'da sakatlıkları süren Murawski, Özgür, Sakıp kadro dışı kalırken, tedavisi tamamlanan Leismann, kadroya dahil edildi. Gençlerbirliği maçına göre 21 kişilik kadroda tek değişiklik Dossevi ile Leismann arasında oldu. Dossevi Beşiktaş maçı kadrosuna alınmazken, Leismann yedek soyundu.

YALÇIN'DAN BEŞ DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta ise teknik direktör Sergen Yalçın kadroda 5 değişiklik yaptı. Genç çalıştırıcı, Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Montero, Rıdvan, Boyd, Gökhan ve Necip'in yerlerine Vida, N'Sakala, Larin, Ghezzal ve Rosier'a forma verdi.

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