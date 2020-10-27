Eski futbolcudan top atma makinesi

Manisaspor'da 1983- 1986 yılları arasında forma giyen 62 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, elektrik mühendisi oğlu İlkin Korkmaz ile birlikte top atma makinesi tasarlardı. İlk kez 2017 yılında prototipini ortaya çıkardıkları makineyi geliştiren Korkmaz, makinenin maksimum 140 metreye kadar top fırlatma özelliği olduğunu belirterek; şut, orta, korner, aut ve falsolu atışların kolaylıkla yapılabildiğini söyledi. Makineyi yapma fikrini anlatan Korkmaz, "Basitleri vardı, biz üzerine koyup geliştirdik. Seri halde istediğiniz saniye aralığında topu atabiliyor. Makine 20 tane top alıyor. Manisaspor, makineyi antrenmanlarda kullanıyor" diye konuştu.