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Hakemlerimiz Devler Ligi’nde

Sevilla-Rennes, ise Krasnodar-Chelsea maçını yönetecek.

Hakemlerimiz Devler Ligi’nde
Giriş Tarihi: 27.10.2020

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık'a görev verdi. Cüneyt Çakır, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında oynanacak olan Sevilla-Rennes müsabakasında düdük çalacak.Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. AVAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen yer alacak. FIFA kokartlı bir diğer hakem olan Ali Palabıyık ise aynı gün Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanacak olan Krasnodar- Chelsea müsabakasında görev yapacak. Krasnodar Stadyumu'nda oynanacak olan maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Mete Kalkavan ise AVAR olarak yer alacak.

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