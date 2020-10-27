Haydi Kaf-Kaf

Türkiye'yi Avrupa kupalarında 24. kez temsil edecek Pınar Karşıyaka, bugün FIBA Şampiyonalar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. F Grubu'nda yer alan İzmir ekibi, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak olan kritik maçta Bilbao Arena'da İspanya ekibi Bilbao'ya konuk olacak. Karşılaşmayı A Spor canlı olarak yayınlayacak. Geçen sezon favoriler arasında gösterildiği FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarı finale kadar yükselmesine rağmen organizasyonun iptal edilmesiyle kupa hedefine ulaşamayan yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez sahne alacak.

UFUK SARICA İLE FİNAL GÖRDÜ

Daha önce 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Türkiye'yi FIBA Şampiyonalar Ligi'nde temsil eden Pınar Karşıyaka, organizasyonda bu sezon F Grubu'nda Almanya'dan Brose Bamberg, İtalya'dan Fortitudo Bologna ve İspanya'dan Bilbao takımlarıyla mücadele edecek. FIBA Euro- Challenge Kupası'da 2012-2013 sezonunda İzmir'deki Dörtlü Final'de Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan Pınar Karşıyaka bu sezon Avrupa sahnesinde şampiyonluk yaşamak istiyor.



ALTEKMA YÜKSELİŞE GEÇTİ

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk sezonuna hızlı bir giriş yapıp ardından üst üste 4 maç kaybeden Altekma, daha sonra İnegöl Belediyespor (3-1) ve Bursa Büyükşehir Belediyespor (3-0) galibiyetleriyle yeniden yükselişe geçti. Oynadığı 10 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve topladığı 15 puanla 6'ncı sırada yer alan İzmir ekibi performansıyla umut verdi. İnegöl Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle gerçek güçlerini bir kez daha gösterdiklerini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Can Gürsel, "İyi konsantre olup galibiyete odaklandığımızda istediğimiz sonuçları alıyoruz. Şimdi çarşamba günü zirve yarışı veren Halkbank'ı İzmir'de konuk edeceğiz. İyi hazırlanıp, mücadeleci ruhumuzu sahaya yansıtacağımıza inanıyorum" dedi.