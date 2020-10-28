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Haberler Spor 2. Lig’de Egeliler zorlu virajlarda

2. ’de zorlu virajlarda

2. Lig’de Egeliler zorlu virajlarda
Giriş Tarihi: 28.10.2020

MİSLİ.COM 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele eden Egeli ekiplei bugün hafta içi mesaisinde birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Manisa Futbol Kulübü, Ankara Demirspor deplasmanında ter dökecek. Uşakspor ise Karadeniz deplasmanında güçlü Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşacak. Kırmızı Grup'ta Turgutluspor sahasında Karabükspor'u ağırlayacak. Bodrumspor ise Vanspor ile dış sahada karşılaşacak. Mücadelelerin hepsi saat 14.00'te başlayacak.

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