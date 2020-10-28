TFF 1. Lig'de Bursaspor'u evinde 2-1 yenerek 3 maç sonra kazanan Akhisarspor'da kaleci Milan Lukac galibiyetin baş mimarı oldu. Sırp kaleci 90+4'üncü dakikada Bursasporlu Burak Altıparmak'ın kullandığı penaltı atışını çıkararak takımına hayat verdi. Lukac'ın kurtardığı penaltıyla 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-siyahlılar büyük sevinç yaşadı. Sezon başından bu yana hem mali hem de idari birçok sorunla boğuşan Ege ekibi gelen galibiyetle derin bir nefes almış oldu.
Akhisarspor’un ilacı Milan Lukac haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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