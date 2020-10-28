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Haberler Spor Akhisarspor’un ilacı Milan Lukac

’un ilacı

Akhisarspor’un ilacı Milan Lukac
Giriş Tarihi: 28.10.2020

TFF 1. Lig'de Bursaspor'u evinde 2-1 yenerek 3 maç sonra kazanan Akhisarspor'da kaleci Milan Lukac galibiyetin baş mimarı oldu. Sırp kaleci 90+4'üncü dakikada Bursasporlu Burak Altıparmak'ın kullandığı penaltı atışını çıkararak takımına hayat verdi. Lukac'ın kurtardığı penaltıyla 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-siyahlılar büyük sevinç yaşadı. Sezon başından bu yana hem mali hem de idari birçok sorunla boğuşan Ege ekibi gelen galibiyetle derin bir nefes almış oldu.

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