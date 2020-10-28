Aydın BŞB’den müthiş zafer

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Çan Gençlik Kale Spor'a set vermedi, 3-0 galip gelip yükselişe geçti. İlk sete hızlı başlayan mavibeyazlılar, Meryem, Adams, Balkestein ve Anthi'nin sayılarıyla teknik molayı 12-7 üstün geçti. Mola dönüşü Çan Gençlik Kale, Borgo ve Souza'yla etkili olup farkı eritmeye çalışsa da Aydın'ın Sultanları, Meryem'in üstün performansı ile seti 25-19 kazanıp, maçta 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

KAPTAN MERYEM SAHNEDE

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Anthi ve Balkestein'in sayılarıyla teknik molayı 12-11 galip kapatan Aydın'ın Sultanları, mola dönüşü rakibinin hatalarını affetmedi. Meryem, Adams ve Anthi sahneye çıktı, üstün performanslarıyla Aydın BŞB bu seti de 25-19 kazanıp, maçta skoru 2-0'a getirdi. Aydın BŞB, üstün oyununu üçüncü sette de devam ettirdi. Meryem'in kaptanlığında rahat bir oyun ortaya koyan mavi-beyazlılar, teknik molayı 12-9 önde geçmeyi bildi. Mola dönüşü farkı bir ara 5 sayıya kadar (20-15) çıkartan Aydın'ın Sultanları, son bölümde hata yapmadı, ev sahibinin yetişmesine izin vermeyip seti 25-21, maçı 3-0 kazanıp Play-Off iddiasını sürdürdü.