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Haberler Spor Balıkesirspor’da yüzler gülüyor

’da yüzler gülüyor

Balıkesirspor’da yüzler gülüyor
Giriş Tarihi: 28.10.2020

TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, 7. haftada deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 yenerek moral buldu. Kırmızı-beyazlılar dış sahada galibiyet hasretine son verdi. Bal-Kes, en son 23 Şubat'ta Giresunspor'u konuk olduğu karşılaşmada 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Balıkesirspor o galibiyet sonrası dış sahada oynadığı 6 maçtan 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlılar bu sezonda Tuzlaspor (1-0), Akhisarspor (2-0) ve Bursaspor'a (3-1) kaybetmişti.

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