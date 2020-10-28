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Başakşehir’e sert rakip

Şampiyonlar Lig’inde mücadele eden ekibi, bugün son finalist Paris Saint-Germain’i saat 20.55’te Stadı’nda konuk edecek.

Başakşehir’e sert rakip
Giriş Tarihi: 28.10.2020

TÜRKİYE'Yİ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında bugün Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti olan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint- Germain'in puanı bulunmuyor. Turuncu-lacivertli İstanbul ekibinde, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOK
İSTANBUL ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak. PSG'de ise Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

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