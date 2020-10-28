Buca değirmeni

Üçüncü Lig Birinci Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Buca 1928'de yönetim son iki sezonda 6 farklı teknik direktörle çalıştı. Sarı-lacivertliler, teknik adam konusunda istikrarı yakalayamadı. Fırtına'da bu sezonda geride kalan 5 haftada 3 teknik direktör değiştirdi. Sezona Tolga Doğantez'le başlayan Fırtına, 3. hafta Doğantez ile yollarını ayırdı. Ardından İbrahim Nadir Arıkan'la sözleşme imzalayan sarılacivertliler, Arıkan yönetiminde yalnızca 2 maça çıktı. Arıkan, ligde 6-1 kazanılan Manisa maçı ile kupada 1-0 kaybedilen Soma maçında dümende yer aldı. Buca 1928 daha sonra Arıkan ile de yollarını ayırdı. Fırtına'da Arıkan'dan sonra takım Uğur Balcıoğlu'na emanet edildi. Balcıoğlu'da bugün ilk maçına Payasspor deplasmanında çıkacak.

İSTİKRARI BULAMADI

Bucaspor 1928 geçen sezonda 4 teknik adamla sezonu tamamladı. Sarı-lacivertliler 2019-20 sezonuna Ercüment Coşkundere ile başladı. Üçüncü hafta takımdan ayrılan Coşkundere'nin yerine göreve Nihat Balan geldi. İzmir ekibinde 10 maça çıkan Balan'ın ardından yönetim teknik takımı Ersin Aka'ya emanet etti. Play-Off'a kalan Buca 1928, finallere gitmeden Aka ile yollar ayrıldı. Final maçları öncesi teknik adamlık görevine sportif direktör Tolga Doğantez getirildi. Doğantez'de Play-Off'ta başarılı olmadı.



RAKİP PAYASSPOR

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Manisaspor'u evinde 6-1 yenerek 12 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturan Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Uğur Balcıoğlu yönetiminde bugün ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Payasspor'a misafir olacak. Payas İlçe Stadı'nda Adem Cinek'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.