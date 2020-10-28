İzmirli sörfçü Cavit Tokyo yolunda

Henüz 9 yaşında hobi olarak başladığı rüzgar sörfünde, kendini geliştirerek Milli Takım'a kadar yükselen İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Cavit Biriz'in 'olimpiyat' hayaline bir adım kaldı. 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak hedefiyle sokağa çıkma yasağında bile Türkiye Yelken Federasyonu'ndan özel izin alarak her gün 6 saat antrenman yapan, Polonyalı diyetisyenin hazırladığı listeye harfiyen uyan Biriz, 24 Kasım'da Portekiz'de yapılacak Kota Yarışmasında rakiplerini geçerse, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek.

HEDEFE AZ KALDI

Olimpiyatlara uzun süredir hazırlandığını söyleyen Biriz, yarışmaya her ülkeden en iyi sporcuların katılabildiğine dikkat çekerek, "Pandemi tüm planlarımızı değiştirdi. Olimpiyatlar 2021 yılına ertelenince, benim için hazırlanma süreci de uzamış oldu. Tüm olumsuz şartlara rağmen antrenmanlara devam ettim. Her sabah 60-70 kilometre bisiklet sürüyorum. Ardından da iki saat koşu yapıyorum. Çalışmalarıma denizde devam ediyorum" dedi.



12 YILDIR ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Küçüklüğünden beri su sporla-sporlarına ilgi duyan ve deniz tutkunu olan Cavit Biriz (22), ailesinin de yönlendirmesiyle 9 yaşında rüzgar sörfü ile ilgilenmeye başladı. Türkiye genelinde elde ettiği başarılarla dikkat çeken Biriz, 2012 yılında Milli Takım'a seçildi. Milli sporcu olduktan sonra da başarısını sürdüren Biriz, 2015 ve 2016 yılında gençler kategorisinde, ardından üç yıl boyunca da genel kategoride üst üste birincilik elde etti.