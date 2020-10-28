“Macron’un tutumu antisemizm gibi İslamofobiyi körüklüyor”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün parti kurmaylarıyla bir araya geldiği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a tepkisini sürdürmeye devam etti. Macron'un Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürü savunması ve İslam karşıtı ifadelerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun tıpkı 2. Dünya Savaşı öncesi antisemitizmi körüklediği gibi İslamofobiyi körükleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelerin bunu önlemek için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hafter ile hareket eden Fransa'nın oyununu bozduk. Macron'un tepkisi bundan" dediği öğrenildi.



ÖTE yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluş yıldönümü 15 Kasım olan KKTC'yi ziyaret edecek. Başkan Erdoğan, kurmaylarına, KKTC ziyaretinde geçen günlerde açılan Maraş'ı da ziyaret edeceğini ve burada bir piknik organizasyonuna katılacağını söyledi.