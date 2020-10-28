Marmaris’te yelkenler fora

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası renkli görüntülere sahne oluyor. iki yarışla başladı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Estonya, Kazakistan, ABD, Bulgaristan, Letonya, Hollanda ve Romanya'dan 102 yelkenli yat ile 820 sporcu katılıyor. Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yelkencilere ve organizasyon görevlilerine PCR testi yapıldı. Marmaris körfezi çiçek açarken, IRC 5 grup, IRC Charter 4 grup olmak üzere 9 sınıfın yarıştığı yarışlar 5 gün sürecek. Tekneler, son gün 30 Ekim'de toplu olarak startın verileceği "MIYC Klasik Rota" olarak adlandırılan parkurda mücadele edecek.

ADEM ÜLKER