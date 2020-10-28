Pınar KSK’den müthiş zafer

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nda 4'lü finale kalan ancak pandemi nedeniyle sezon iptal olunca şampiyonluktan olan Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol rakibi Retabet Bilbao ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelede son bölümdeki oyunuyla kazanan takım 81-72'lik skorla Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi oldu. Karşılaşmaya pota altında iyi başlayan yeşil-kırmızılılar, rakibi karşısında ilk periyotu 21-19 önde tamamladı. İkinci yarıda biraz toparlanan ev sahibi ekip özellikle dış atışlardan bulduğu sayılarla öne geçti. İspanyol ekibi devreye dört sayı farkla 46-42 önde girmeyi başardı.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Üçüncü çeyrek kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. İki ekip de hücumdan boş dönmezken, savunmalarını sertleştirdi. Ancak son hücumda sayıyı bulan Bilbao, son bölüme 63-62 önde girdi. Dördüncü çeyreğin başında farkı artıran Bilbao karşısında çasuk toparlanan Kaf-Kaf, bitime 7 dakika kala öne geçti: 67-68. Son bölümde hata yapmayan Pınar Karşıyaka parkeden 81-72 galip ayrıldı.



ZORLU MAÇLAR

FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Darüşşafaka Tefken bugün saat 20.00'de Belçika temsilcisi Oostende ile karşılaşacak. Günün diğer maçında ise EuroCup A Grubu'nda 4 maçta hiç galibiyet ile tanışamayan Bahçeşehir Koleji beşinci karşılaşmasında İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia ile kapışacak. Maç Palasport Taliercio Salonu'nda saat 22.30'da oynanacak.



EFES'TE SOK

ANADOLU Efes Basketbol Takımı kafilesinden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gerekli görülmesi üzerine A Takım kafilemizden bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif olmuştur." denildi. Açıklamada, "A Takım kafilemizin Olympiakos maçı için rutin testleri bugün yapılacak." ifadesi kullanıldı.



KARŞIYAKA'DA M'BAYE PARLADI

Pınar Karşıyaka'nın İspanya deplasmanında Retabet Bilbao'yu 81-72 yendiği mücadelede Amath M'Baye yıldızlaştı. Genç oyuncu 17 sayı 3 ribaundla oynadı ve takımının maçı kazanmasında büyük rol oynadı. KSK'de Morgan ve Taylor 14, Kennedy 10, Yunus ile Semih 8, Henry 6 ve Metecan 4 sayılık katkı verdi.