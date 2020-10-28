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Haberler Spor Tuzla maçı ertelendi

Tuzla maçı ertelendi

Tuzla maçı ertelendi
Giriş Tarihi: 28.10.2020

TFF 1. Lig'de toplam 24 futbolcusunda rastlanan koronavirüs vakaları nedeniyle iç sahada geçen pazar oynanması gereken Giresunspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Altay'ın cuma günü deplasmanda oynanması gereken Tuzlaspor karşılaşması da ertelendi. Siyah-beyazlı ekipte, maç gününe kadar kadroda yer alması gereken 14 futbolcusunun hazır olamayacağını federasyona iletti. Türkiye Futbol Federasyonu, siyah-beyazlıların maçın ertelenmesi konusunda yaptığı başvuruyu değerlendirerek erteleme talebinin kabul etti.

İLDİZ'İN NEGATİF ÇIKTI

FEDERASYON iki kulübede resmi yazıları yollayarak karşılaşmayı ertelediğini bildirdi. İzmir ekibinde toplam 34 kişinin koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıkmıştı. Teknik direktör Yücel İldiz'e yapılan son test ise negatif çıktı.

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