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Haberler Spor Aydın BŞB Play-Off rotasında

Aydın Play-Off rotasında

Aydın BŞB Play-Off rotasında
Giriş Tarihi: 29.10.2020

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3 maçlık yenilgi serisinin ardından önce sahasında PTT'yi ardından da deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u mağlup eden ve yükselişe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off yolunda iddiasını kanıtladı. 12. maçında 7. galibiyetini alan ve 6. sıraya yükselen Aydın'ın Sultanları, 31 Ekim Cumartesi günü 13. hafta mücadelesinde saat 15.00'te Karayolları'nı konuk edecek.

DEPLASMANDA 2. ZAFER
Aydın BŞB, bu sezon gurbette ikinci kez galibiyete uzandı. Çanakkale'de harika bir performans sergileyen mavi-beyazlılar, İstanbul'da Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 yenebilmişti. Gurbette ikinci kez gülen ve puanını 19'a çıkartan Aydın'ın Sultanları, ligde Karayolları maçının ardından 14. haftada 3 Kasım'da Sarıyer Bld., 15. haftada 7 Kasım'da Türk Hava Yolları ile deplasmanda oynayacak.

İHSAN KARATAŞ

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