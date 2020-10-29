Başakşehir’e yazık oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında Başakşehir, sahasında Fransa ekibi Paris Saint- Germain'e mağlup oldu: 0-2. 8. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Mbappe 2 rakibinden sıyrılıp Başakşehir ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi. 9'da ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli ceza sahası dışındaki İrfan Can'ı gördü. İrfan'ın uzaktan vuruşunda top yandan auta gitti. 26'da Visca'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rafael direkt kaleye vuruşunda kaleci Navas gole engel oldu. 64'te Mbappe'nin soldan kullandığı korner atışında kale sahası önündeki Kean bomboş pozisyonda kafayı vurup topu filelere gönderdi: 0-1.



FIRSATLAR KAÇTI

71. dakikada Hasan Ali ceza sahasına ortaladı. Bu nokta topla buluşan Crivelli kafayla Deniz Türüç'e pasını verdi. Deniz'in sert şutunda Navas yine geçit vermedi. 79. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mbappe ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın ıska geçtiği topa Kean vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-2. 86. dakikada İrfan Can'ın soldan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Visca gelişine sert vurdu ancak Danilo'ya çarpan top az farkla kornere gitti. Müsabaka 2-0 sona erdi.



BURUK DEĞİŞTİRDİ

MEDİPOL Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları ilk karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Okan Buruk, Leipzig'e 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü ve o maçta aşil tendonu kopan Junior Caiçara'nın yerine ilk 11'de Berkay Özcan'a şans verdi. Caiçara'nın yokluğunda Rafael'i sağ beke çeken Buruk, Berkay Özcan'ı ise Rafael'den boşalan orta sahada görevlendirdi. Turuncu- lacivertli ekipte, hafta sonu oynanan F.TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı.



NEYMAR ŞOKU

MAÇIN 24. dakikasında sakatlanan Neymar oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız kenar yönetimine 'Beni değiştirin' işareti yaptı ve 2 dakika sonra da yerini Pablo Sartabia'ya bırakarak sahayı terk etti. Önce bandaj ile oyuna devam etmeyi deneyen Neymar, bu da işe yaramayınca çıkmak zorunda kaldı.