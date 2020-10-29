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Buca 1928 fırtına gibi

Sarı-lacivertliler, ’u ’ın kendi kalesine attığı golle yendi, liderliğini sürdürdü.

Buca 1928 fırtına gibi
Giriş Tarihi: 29.10.2020

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Uğur Balcıoğlu yönetiminde ilk çıktığı maçta deplasmanda Payasspor'u 1-0 yendi. Sarı-lacivertli ekibe üç puanı getiren golü ev sahibi ekipten Doğukan kendi kalesinde attı. İzmir temsilcisi ligdeki 6. maçında 5. galibiyetine imza attı puanını 15'e çıkardı. Bucaspor 1928 liderliğini sürdürdü.

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