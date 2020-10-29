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Haberler Spor Karabağ İstanbul’da Villarreal önünde

Karabağ ’da Villarreal önünde

Karabağ İstanbul’da Villarreal önünde
Giriş Tarihi: 29.10.2020

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında bugün İspanya'nın Villareal takımı ile İstanbul'da karşılaşacak. Bilindiği üzere Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılara maruz kalan Azerbaycan'daki savaş durumu nedeniyle UEFA, Karabağ-Villareal müsabakasının tarafsız sahada oynanmasını istemişti. Türk kulüplerinden "Stadyumumuz her zaman Karabağ takımının hizmetindedir." şeklinde yanıt alan Azerbaycan temsilcisi, müsabakayı Türkiye'de oynamayı teklif etmiş, UEFA da Karabağ'ın teklifini kabul ederek, karşılaşmanın İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılmasına karar vermişti. Saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Çekya Futbol Federasyonundan hakem Pavel Orel yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak. Karabağ, I Grubu'ndaki ilk maçında Tel Aviv'e 1-0 mağlup

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