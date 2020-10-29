Sivasspor’un gecesi olsun

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, I Grubu 2. hafta maçında bugün İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Kırmızı-beyazlı ekipte Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları sürüyor. Yiğido, bu sezonki ilk maçını ise deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımı ile oynamış ve 5-3 kaybetmişti.

AVRUPA'DAKİ ONUNCU SINAVI

SİVAS, Maccabi Tel-Aviv önünde Avrupa kupalarındaki 10. maçını oynayacak. Avrupa kupalarında daha önce 9 maça çıkan ekip, 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sivas, bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.