  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Sivasspor’un gecesi olsun

’un gecesi olsun

Yiğido, ’ndeki 2. hafta maçında bugün 20.55’te Maccabi Tel-Aviv’i konuk edecek.

Sivasspor’un gecesi olsun
Giriş Tarihi: 29.10.2020

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, I Grubu 2. hafta maçında bugün İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Kırmızı-beyazlı ekipte Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları sürüyor. Yiğido, bu sezonki ilk maçını ise deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımı ile oynamış ve 5-3 kaybetmişti.

AVRUPA'DAKİ ONUNCU SINAVI
SİVAS, Maccabi Tel-Aviv önünde Avrupa kupalarındaki 10. maçını oynayacak. Avrupa kupalarında daha önce 9 maça çıkan ekip, 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sivas, bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor’un gecesi olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA