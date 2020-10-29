Voleybolda Ege rüzgarı

EGE'NİN TVF Kadınlar Voleybol 2. Lig 3. Grup'taki temsilcileri 2020- 2021 sezonuna muhteşem başladı. Fethiye Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Aydın BŞB ve Pamukkale Belediyespor'u 3-0'lık skorlarla yendikten sonra, İzmir deplasmanında kendisi gibi 2'de 2 yapan TFL Altekma'yı set vermeden 3-0 mağlup edip, 3'te 3 yaptı ve averajla liderliğini sürdürdü. Denizli Merkezefendi Belediyespor da, 3'te 3'le sezona giriş yaptı. Merkezefendi'nin Sultanları, Akhisargücü ve Dost Spor zaferlerinin ardından son olarak sahasında Bornova Belediye'yi de set vermeden 3-0 yendi ve ikinci sıraya yerleşti. Salihli Belediyespor da zirve yarışına ortak. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Aydın BŞB maçlarını 3-0'lık sonuçlarla geçen yeşil-beyazlılar, Denizli'de Pamukkale Belediyespor'u da 3-1'lik skorla yenip, namağlup yoluna devam etti. Ligde 4. haftada Arkas-Merkezefendi Bld., Fethiye Bahçeşehir Koleji-Rota Koleji, Salihli Belediyespor-TFL Altekma maçları oynanacak.

SEBAHATTİN ALP-ERDOĞAN CANKUŞ-EMRE SAÇLI