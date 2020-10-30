Amatörlerin sesi olduk

Altyapıdan yetişen futbolcular, eksiklerinin tamamlanması ve geleceklerinin sönmemesi için yardım bekliyor. Onlara hem top toplayıcılığı hem evrak düzenleyiciliği hem de şoförlük yapan antrenörleri de yetkililerden destek istiyor.



SIKINTILARINI ANLATTILAR

Altyapı antrenörleri sıkıntıları en yakından çeken insanlar. Gerektiğinde antrenör, gerektiğinde top toplayıcı, servis şoförü ve evrak sorumlusu olan bu insanlar büyük çaba harcıyorlar. O amatör spor kulüplerinin antrenörleri bir araya geldi ve Yeni Asır'a Türk futbolunun kanayan yarası olan altyapı sorunlarını anlattı. Bu yazı dizimizde hocaların yaşadıkları zor koşulları ve zor koşullarda eğitim gören çocuklarımızın sıkıntılarına yer verdik.







GERÇEK KURTULUŞ ALTYAPILARDA

Amatör küme ekiplerinden Ulucakspor, U 11'den U 19'a kadar çeşitli yaş gruplarında futbolcu yetiştirmeye çalışıyor. Altyapı sorumlusu Ahmet Deniz Kayalı ise oldukça dertliydi. Sorunları Yeni Asır aracılığıyla aktaran Kayalı, "Türk futbolu için altyapılar çok önemli ve profesyonel takımların altyapılara sahip çıkması gerekiyor. Artık herkesin bunun farkına varması gerekiyor" dedi. Ömrünü altyapıya adamış, Buca Gençlerbirliği ile bir çok başarıya imza atmış olan teknik adam Bedrettin Karadağ da sıkıntıları aktardı. Karadağ, "Ülkemizde yetenekli oyuncu sorunu yok. Ancak tesis problemi, antrenör ve yönetici sorunları ile boğuşuyoruz. A takımlarının gölgesinde kalıyoruz. Amatör takımlara destek verilmedikçe bu sıkıntılar devam eder" dedi. İzmir Pınargücü altyapı sorumlusu Yalçın Akdemir de bütün amatör kulüplerin sorunlarının aynı olduğunu söyledi. Akdemir, "Türk futbolunda altyapıya destek yok denecek kadar az. Altyapıda oyuncu yetiştirmek için gerekli olan tesis, eğitimli antrenör, planlama gibi konularda Avrupa'nın 100 yıl gerisindeyiz" diye konuştu. İzmir'in Genç Özgür Kulübü'nün sorumlusu Yalçın Akdeniz, Parsaspor Kulübü Başkanı Ferhat Çakır, Onur Gençlik Spor altyapı sorumlusu Cüneyt Çelik, Bornova Evka 3 Spor altyapı sorumlusu Ümit Arslan ve Kemalpaşa 1923 Spor Kulübü altyapı sorumlusu Özay Yücel de Yeni Asır aracılığıyla seslerini yetkililere duyuran isimler oldu.