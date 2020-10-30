Denizlispor’da Dossevi sevinci

SÜPER Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un Togolu sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi'nin Beşiktaş maçı öncesi girdiği korona virüs testi pozitif çıkmış, yeşil-siyahlılar büyük şok yaşamıştı. İkinci testi negatif sonuçlanan oyuncu, tedbir amacıyla Beşiktaş'a karşı forma giyemedi. İkinci testin sonucunun negatif çıkmasına rağmen tedbir amacıyla karantinaya alınan oyuncu, bu nedenle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamamıştı. Dossevi'nin evinde kendini izole ettiği belirtildi. Yarın tekrar korona virüs testine girecek olan Dossevi'nin, pozitif bulguya rastlanmaması durumunda takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

HOROZ BUGÜN TOPLANIYOR

LİGDE haftayı bay takım olarak geçirecek Yukatel Denizlispor'da, Beşiktaş maçının ardından takıma verilen izin bugün sona eriyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanacak ve teknik direktör Prosinecki yönetiminde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak yeşil-siyahlılarda, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'in sakatlıkları sürüyor, Fabiano Leismann takımla çalışmalara katılacak.

SEBAHATTİN ALP