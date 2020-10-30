Haberler Spor Dilay Kemer hayatını kaybetti

Dilay Kemer hayatını kaybetti

Son dakika haberlere göre, FB TV sunucusu Dilay Kemer'den kötü haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Dilay Kemer hayatını kaybetti.

30.10.2020, 09:08