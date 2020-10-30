Gündem belirleyen manşetler

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BAŞKAN SOYER'İN KAÇAK İNŞAATI

Yeni Asır'ın gündem oluşturduğu haberlerden bir diğeri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in 'yönetim ofisi bakıcı evi adı altında

Seferihisar'da yaptırdığı kaçak villaydı. Soyer'in 'kaçak inşaat' yaptığı resmi tutanaklara geçti. Yeni Asır'ın Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer

Soyer'in sıkma tesisi yapma izni alıp havuzlu villa yaptığını ortaya çıkardığı Seferihisar Ulamış'taki zeytinlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ilk raporu çıktı. Yeni Asır'ın ulaştığı rapora göre İl Müdürlüğü ekipleri Soyer'in 5 Eylül 2018'de bu zeytinlikte yapmak için izin aldığı 267 metrekarelik 'zeytin sıkma ve işleme tesisi'nden eser bulamadı. Soyer'in 'yönetim ofisi ve bakıcı evi' adı altında yaptığı tıpkı villa şeklindeki binanın terasının alt kısmının projeye aykırı olarak kapatılıp binaya dahil edildiği de belirlendi. Raporda, Soyer'in fayanslar ve ışıklandırma sistemi ile süslediği, bakıldığında da bir yüzme havuzu olduğu görülen havuzun da projede belirtilen '84 metrekarelik sulama havuzu' projesine uygun olarak yapıldığı belirtildi. Vatandaşların tepkisini çeken konu, hala kent gündeminde yer ediyor.





KÜLTÜRPARK MI? KABUSPARK MI?

İzmir'in en önemli kültürel değerlerinin başında gelen, bir zamanlar ünlü sanatçıların sahne aldığı Kültürpark içerisindeki gazinolar harabeye döndü. Eskiden her yıl yüzlerce seçkin misafiri ağırlayan mekanlar, evsizlerin ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldi. Bir zamanlar Türkiye'nin ve İzmir'in dünyaya açılan kapısı olan Kültürpark'ın içler acısı hali adeta yürek burktu. Bu bölgenin kurtarılması gerektiğini belirten Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu, "Tarihi yapılar bu halde durdukça suç işleniyor. Büyükşehir Belediyesi gaflet içerisinde" dedi. Yıkılmaya terk edilen sembol mekanların Yeni Asır'da çıkan haberi oldukça ses getirdi.





GEVREKÇİ KIZIN MİRASI YOK EDİLDİ

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde yaşanan bir gelişme tepki çekti. Kentin işgali sırasında Yunan askerleri tarafından öldürülen 'Gevrekçi Kız' hikayesinde geçen çıkmaz sokağı 'çıkmaz sokak' yapan duvar bilinçsizce yıkıldı. Böylece İzmir'in işgalinde yaşandığı belirtilen acı olayın tek şahidi de yıkılmış oldu. Bölgeyi Yeni Asır'a gezdiren kent gözlemcisi Orhan Beşikçi, çıkmaz sokağa 'Gevrekçi Kız' isminin verilmesini beklerken, bu tarihi değerin yıkılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Beşikçi, "İşgalci Yunan askerleri peşine düştükleri kızı gevrek satan ailelerin bulunduğu sokağın bitimindeki geniş bahçeli köşkün kapısına kadar kovalıyor. Gevrekçi kız 'Açın, kapıyı! Kurtarın beni!' diye bağırıyor. Burası çıkmaz sokak olduğu için kaçamıyor ve katlediliyor. Biz bu ve benzer hikayelere sahip çıkılmasını beklerken maalesef buradaki tarihi doku yerle bir ediliyor" dedi.