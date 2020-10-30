Ödüllerde de rekor kırdık

Yeni Asır Gazetesi için bu yıl en çok ödüle layık görüldüğü yıl oldu. Objektif ve doğru habercilik anlayışıyla Türk Basın Tarihi'ne damgasını vuran Yeni Asır'da, farkını kazandığı ödüllerle de belli etti. Her geçen gün gelişerek haberciliğin çıtasını yukarılara doğru taşıyan ilklerin gazetesi, bu sene basın tarihinde en çok ödül kazandığı yıllardan birini yaşadı.



CEMİYETTEN 10 ÖDÜL GELDİ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Ödülleri'nde, haber kategorisinde 'Kara Albüm-240 Günde 240 Kadın Katledildi' haberi ile Fatih Şendil, Röportaj/Söyleşi Kategorisinde '67 Yıl Sonra Yine Yeni Asır'da- Kore'den mesajınız var' başlıklı röportajıyla Hacer Önoğlu Ülger, Sayfa Düzeni Kategorisinde 'Hayatlara Dokunduk' adlı sayfa mizanpajıyla Ali Osman Taş, Spor Haberi Kategorisinde 'Gel de Keçilerim Kaçırma' başlıklı başlıklı köşe yazısıyla Halil Fincan ödül kazandı.



HER ALANDA ETKİLİ HABER

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Ödülleri'nde ise Röportaj/Söyleşi Kategorisinde 'Egolar Sustu, İnsanlar Doğdu' başlıklı röportaj ile Burcu Ilgın, Haber Fotoğrafı Kategorisinde 'Çile İzmirim Çile' isimli fotoğrafıyla Mert Yasin Alpdündar, Sayfa Düzeni Kategorisinde 'Bu Filmleri Yalnız İzlemeyin' adlı sayfa mizanpajıyla Yasemin Durmuş, Spor Haberi Kategorisinde '4 Teker Kulüp Binası' adlı haberiyle Görkem Türkyılmaz, Spor Fotoğrafı Kategorisinde ise 'KSK Seri Peşinde' adlı fotoğrafıyla yine Görkem sinde mizan- Türkyılmaz ödüle layık görüldü.







44 ESER ARASINDAN BİRİNCİ SEÇİLDİ

Bergamalı merhum Gazeteci- Yazar Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Bergama Belediyesi işbirliğinde bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda da Yeni Asır'a ödül geldi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Bergama Belediyesi'nin işbirliği ve Bergama Ticaret Odası desteğiyle düzenlenen yarışmaya 44 eser katılırken, Hacer Önoğlu Ülger. Piraye Hanım'ın Yassıada Mektupları' başlıklı araştırma haberiyle ödüle layık görüldü.