Sivas kahretti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında Sivasspor, sahasında öne geçtiği maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu: 1-2. 6. dakikada Leon Glazer'in ara pasına Shechter pozisyonu değerlendiremeyince Samassa topu kontrol etmeyi başardı. 25'te ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sol çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta top yandan az farkla oyun alanını terk etti.

PERETZ MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

49'da Gradel'in ortasında Yatabare kafayı vurdu, top auta çıktı. 55'te Gradel'in pasında Kayode, topu ağlara gönderdi: 1-0. 67'de Camara, ceza sahası içinde Golasa'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Camara, kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı. 68'de Biton'un atışı gole çevirdi: 1-1. 74'te Peretz'in vuruşu Samassa'dan döndü. Dönen topta Peretz skoru ilan etti: 1-2.



QARABAĞ TESLİM OLDU

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında Villarreal'i İstanbul'da konuk etti. Mücadele, İspanya ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. 32. dakikada Trigueros'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Magomedaliyev, topu güçlükle kornere çeldi. İlk yarı 0-0 son erdi. 79'da Owusu, çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 80'de Trigueros'in pasını alan Pino, çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı: 1-1. 85'te Chukwueze, pasını altı pasta Alcacer, düzgün bir dokunuşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2. 90+3'te Hüseynov'un, Baena'ya müdahalesi sonrası hake penaltı kararı verdi. Penatlıda topun başına geçen Alcacer maçın skorunu belirledi: 1-3.