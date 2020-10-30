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Haberler Spor Trabzon’un konuğu Paşa

Trabzon’un konuğu Paşa

Trabzon’un konuğu Paşa
Giriş Tarihi: 30.10.2020

Süper Lig'de sezona kötü başlangıç yapan Trabzonspor, 7. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bordo- mavili takımda, tedavi gören Ekuban ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Abdulkadir Parmak ise takıma geri dönüyor. Teknik direktör Eddie Newton'un, son oynanan Fenerbahçe maçına göre kadroda tek değişikliğe giderek Kamil Ahmet'in yerine Diabate'ye görev vermesi bekleniyor. Trabzonspor'un, bugün Kasımpaşa karşısına Uğurcan, Serkan, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate, Nwakaeme, Afobe 11'iyle çıkması bekleniyor.

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