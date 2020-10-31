Aliağa Petkim Aslan’a karşı

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 93-70 mağlup olan Aliağa Petkimspor bugün evinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Enka Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak müsabaka TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyeti bulunan İzmir ekibi, 2 galibiyeti bulunan İstanbul ekibini yenerek nefes olmak istiyor. Antrenör Kestas Kemzura, rakip karşısında kazanmak için çok iyi mücadele örneği göstereceklerini söyledi.

G.SARAY'I YENECEĞİZ

Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, ellerinde iyi bir kadro bulunduğunu söyledi. Galatasaray'ı yenecek gücü sahip olduklarını ifade eden Levent Türknas, "Rakibimizi yenerek çıkış yakalamak istiyoruz. Karşılaşmaya iyi hazırlandık. Oyuncularımız sahada gerekeni yapacaktır. Oyunun tüm bölümlerinde iyi oynayarak galibiyete uzanacağız. Bir galibiyet bizi kendimimize getirecektir" diye konuştu.



COŞKUN GÜNER TENİS CUP BAŞLADI

Kültürpark Tenis Kulübü Coşkun Güner Cup tenis turnuvası başladı. Türkiye'nin dört yanından 180 sporcunun katıldığı turnuvada ilk günden heyecanlı anlar yaşandı. Tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler, karışık çiftler ve yeni başlayanlar kategorilerinde oynanan karşılaşmalar 10 gün devam edecek. Ayşim Karagülle, Server Uyaroğlu, Hakan Akman, Beytullah Aldemir, Uğur Ermiş gibi önemli isimlerin yer aldığı turnuvada pandemi kuralları titizlikle uygulandı. Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, bir turnuvanın geleneksel hale gelmesi için katılımın olduğu kadar ilginin önemli olduğuna dikkat çekti. Şekercioğlu "Coşkun Güner Cup, Türkiye'nin her yerinden sporcular ağırlıyor, mutluyuz" dedi.