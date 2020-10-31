Aslan seri peşinde

Süper Lig'de 3 haftalık suskunluğunun ardından geçen hafta Erzurum engelini geçerek nefes alan G.Saray, bugün de Ankaragücü'nü yenip seri galibiyetlere imza atmayı hedefliyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Kaşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor. Galatasaray'da kırmızı kart cezasını tamamlayan Oghenekaro Etebo, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda MKE Ankaragücü'ne karşı sahaya çıkabilecek.