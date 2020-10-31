Haydi Aydın BŞB

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından PTT ve Çan Gençlik Kalespor'u yenerek 19 puanla 6. sıraya yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor, 13. hafta mücadelesinde 11. sırada bulunan Karayolları'nı konuk edecek. Efeler'de Mimar Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma Misli.com Web ve Mobil TV'den yayınlanacak.

'SERİYİ SÜRDÜRMELİYİZ'

Play-Off iddiasını sürdüren Aydın BŞB, ilk devrenin kalan son 3 maçında Karayolları, Sarıyer Belediyespor ve Türk Hava Yolları karşılaşmalarını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Başantrenör Alper Hamurcu, "PTT ve Çan Gençlik Kale Spor'u yenerek iyi bir çıkış yakaladık. İlk yarının bitimine üç maç var. Karayolları'yla evimizde, Sarıyer Belediyespor ve Türk Hava Yolları'yla deplasmanda oynuyoruz. Takımıma güveniyorum. İyi bir oyunla bu üç karşılamadan galibiyetle ayrılarak hedefimiz olan üst sıralara doğru yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ