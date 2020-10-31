Yeniden Jesus

SÜPER Lig'de transfer şampiyonu F.Bahçe devre arasında da boş durmayacak. Lige flaş bir başlangıç yapan ve 14 puanla Alanyaspor'un ardında ikinci sırada yer alan ve hücum hattı ile dikkat çeken sarılacivertlilerin Ocak ayında savunma hattını daha da güçlendirmeyi planladığı öğrenildi. Kanarya, yaz transfer döneminde transfer etmek için uğraştığı Roma'dan Juan Jesus için girişimde bulunmayı planlıyor. 29 yaşındaki stoperin sözleşmesi Haziran ayında sona ererken F.Bahçe'nin uygun bir bonservis bedeli ile oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği bildirildi. Sezon başında transfer edilen Lemos'un bir türlü istenen düzeye gelememesi Serdar Aziz'in de eski formundan uzak oluşu sebebi Jesus transferinin gerçekleşmesi sürpriz sayılmayacak. 5 sezondur Roma forması giyen Juan Jesus, Temmuz ayında F.Bahçe'nin ezeli rakibi G.Saray'ın da transfer gündemine gelmiş ancak beklenen anlaşma gerçekleşmemişti.



FORVET REKABETİ TAVAN YAPTI

FENERBAHÇE'DE forvetlerin rekabeti dikkatlerden kaçmıyor. Samatta, şu anda teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasında yer alırken başarılı çalıştırıcı Cisse ve Valencia'ya da çok güveniyor. Takıma katılan son isimlerden Ademi ise henüz istediği şansı bulamadı. İsviçreli futbolcu Trabzon maçının son 2 dakikasında ilk kez süre aldı. 24 yaşındaki forvet, idmandaki hırsıyla formayı ne kadar çok istediğini gösteriyor.



"ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR"

TÜRK futbolunun ve Galatasaray'ın efsanevi isimleri arasında bulunan Tanju Çolak, bu zeon şampiyonluk yarışında en şanslı takımın F.Bahçe olduğunu söyledi. Çolak, "Takım iyi futbolculardan kurulursa o zaman şampiyon olunur. İşte bunu bu sene Fenerbahçe yaptı. Şu anda bir adım öndeler. Eğer teknik direktör takımdaki sevgiyi, saygıyı, sistemi oturtursa bu senenin şampiyonu da Fenerbahçe olur" diye konuştu. Çolak G.Saraylı Belhanda ve Feghouli'ye eleştirerek "Siz kimsiniz? Galatasaray'a ne verdiniz?" dedi.