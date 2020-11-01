Liderler sahada

Misli.com 3. Lig'de bulunduğu gruplarda lider durumda bulunan Karşıyaka ve Bucaspor 1928 bugün deplasmanda birbirinden zorlu maçlara çıkacak. İzmir ekipleri kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta son 4 maçını kazanarak büyük bir çıkış yakalayan Kaf-Kaf, bugün Çatalcaspor önünde ter dökecek. Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Eren Gökmen yönetecek. KSK, 16 puanla lider durumda bulunurken, Çatalcaspor ise 12 puanla 4. basamakta yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekipte Cizre maçı öncesi kovid-19 testi pozitif çıkan 1 futbolcusu dışında eksik oyuncusu bulunmuyor. Kırmızı kart cezası biten İlyas'ta bugün forma giyebilecek.

SERİ PEŞİNDELER

1. Grup'ta 15 puanla lider durumda bulunan Bucaspor 1928'de deplasmanda 1877 Alemdağspor ile karşı karşıya gelecek. Alemdağ Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Fırtına, zorlu deplasmandan da üç puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Bucaspor 1928 rakibi, İstanbul temsilcisi ise ligde topladığı 5 puanla 12. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte eeksik oyuncu bulunmuyor.