Petkimspor güldü

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen ligin yeni ekibi Petkimspor, evinde Galatasaray'ı mağlup etti: 83-64. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 19-12, ilk yarısı 40-32, üçüncü periyodu ise 58-52 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. Petkimspor'da Ray 16, Hummer 13 sayıyla galibiyete katkı yaptı. İki takım "Yaşadığımız deprem nedeniyle İzmirimize geçmiş olsun" yazılı Petkimspor'un hazırlattığı pankartla çıkarken karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.